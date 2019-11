Tesla Cybertruck, arriverà anche una versione più piccola ed economica?

Il Tesla Cybetruck è stato annunciato da soli pochi giorni fa, ma si parla già della possibilità che Tesla presenti anche una versione più piccola ed economica del pick-up elettrico. Ora arriva una risposta positiva da parte di Elon Musk in persona.

"Per piacere puoi fare anche una versione più piccola del Cybertruck? Non voglio occupare tutta la mia strada", ha chiesto un utente direttamente al CEO di Tesla. Ovviamente, immancabile la risposta di Elon Musk, che in questi giorni sta rivelando sempre più dettagli succosi sul Cybetruck proprio attraverso questo canale di comunicazione informale.

Una risposta piuttosto moderata e ragionevole, ma comunque non totalmente disfattista: "sul lungo periodo probabilmente avrà senso produrre anche una versione più piccola del truck".

A spegnere gli animi ci pensano comunque anche le ragionevoli considerazioni del magazine Motor1, che ricorda come il modello normale non entrerà in produzione prima del 2021. E bisognerà aspettare anche di più per la versione ad alte prestazioni, l'AWD con triplo-motore che entrerà in produzione non prima del 2022. Insomma, molto probabilmente se ne riparlerà tra davvero molti mesi, se non anni. E poi è lo stesso Musk a spiegare che Tesla non annuncerà nuovi prodotti per un bel po', ora l'obiettivo è consolidare le vendite della linea attuale.

Nel frattempo, i preordini del mezzo stanno andando benone. Il Cybetruck ha già oltre 200mila prenotazioni.