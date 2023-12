Tesla Cybertruck, arriva lo stop in Germania: 'Da noi non è immatricolabile'

Un funzionario tedesco, Barend Wolf, responsabile della divisione Tecnologia dei veicoli presso il Deutschen Verkehrssicherheitsrat, il consiglio tedesco per la sicurezza stradale, ha improvvisamente conquistato la fama nel suo paese annunciando la proibizione del Tesla Cybertruck sulle strade tedesche.

Wolf ha dichiarato pubblicamente al quotidiano tedesco Speigel che, secondo il consiglio, il Tesla Cybertruck attuale non rispetta i requisiti per l'immatricolazione in Germania. I dubbi sollevati riguardano la conformità alle normative di sicurezza europee, in particolare per quanto riguarda la protezione dei pedoni e altri requisiti stabiliti dai regolamenti dell'Unione Europea. Queste dichiarazioni hanno suscitato delusione tra i migliaia di clienti tedeschi che avevano prenotato il Cybertruck (sapevate che Tesla Cybertruck può navigare come una barca?).

Le preoccupazioni espresse da Wolf, e dalla crescente opinione pubblica tedesca, ruotano attorno alle caratteristiche che rendono il Cybertruck attraente per chi cerca sicurezza nel veicolo. Già alcuni esperti avevano sottolineato la scarsa sicurezza del Tesla Cybertruck, ai quali si sono aggiunti vari detrattori che hanno sottolineato che i suoi spigoli e la sua caratteristica rigidità potrebbero causare lesioni gravi a pedoni, ciclisti e automobilisti.

La mancanza di una "deformazione controllata" in caso d'impatto, è considerata come un ulteriore problema. Infine, il frontale alto del Cybertruck non solo limita l'adozione di soluzioni di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada, ma compromette anche la visibilità, come dimostrato da un video di presentazione del 2019 in cui Musk stesso non riusciva a vedere un divieto di svolta a Malibu, prendendo la strada contromano.