Tesla, dopo il Cybertruck arriva il Cybervan? Ecco come potrebbe essere

Da quando il Tesla Cybertruck è stato ufficialmente consegnato sulla stampa specializzata non si parla d'altro. Il pick-up elettrico è al centro dell'attenzione dei media e del resto non poteva essere altrimenti vista la mole di notizie sul tema negli ultimi 4 anni.

L'uscita dalle linee produttive del Tesla Cybertruck ha scatenato anche la fantasia dei designer del web che hanno provato a rivedere il pick-up aggiungendogli il proprio estro. C'è chi ad esempio ha pensato ad un Tesla Cybertruck più morbido, mentre un altro artista digitale ha provato ad ipotizzare un van con lo stile del Cybertruck.

Il risultato lo trovate qui sopra e porta la firma di Jlord8. Attraverso la propria pagina Instagram ha mostrato quello che lo stesso autore ha definito Cybervan, appunto una monovolume che riprende gli stilemi del pick up di Musk.

Si nota la linea del tetto senza dubbio più alta rispetto al modello di ispirazione, quindi dei finestrini laterali più grandi, e uno spazio interno per passeggeri ed eventuali carichi, decisamente ampio. Del resto tutto il cassone è stato di fatto “coperto”, di conseguenza il Cybervan potrebbe tranquillamente ospitare fino a sette persone suddivise in tre file di sedili, lasciando eventualmente ancora spazio per borse e valige.

C'è la possibilità che Musk pensi ad un prodotto del genere? Difficile che ciò accada per varie ragioni a cominciare dal fatto che probabilmente il Cybertruck sarà l'ultimo modello di tale tipo, in acciaio inossidabile e dalle forme futuristiche.

Un processo di produzione decisamente complicato che ha portato lo stesso uomo più ricco al mondo ad esclamare la frase: “Ci siamo scavati la fossa da soli”. Far diventare il Cybertruck profittevole per Tesla non sarà semplice, ed è per questo che un progetto simile difficilmente vedrà nuovamente la luce.

Secondariamente la produzione sarà a breve concentrata su un altro tipo di vettura, la tanto attesa Model 2, l'auto elettrica Segmento C che secondo Elon Musk sarà una vera e propria rivoluzione, e che dovrebbe letteralmente spaccare il mercato se venisse confermato il prezzo d'attacco di 25mila euro.