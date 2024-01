Tesla Cybertruck, l'appello dell'Ong Ue: 'Mai in Europa, letale per pedoni e ciclisti'

Si, lo abbiamo capito. Tesla Cybertruck non è un veicolo sicuro, almeno non per gli standard europei. La sua struttura, i suoi spigoli e la sua robustezza sono potenzialmente molto pericoloso per pedoni ciclisti e automobilisti. Stavolta a salire in cattedra sono gli attivisti, in particolare il gruppo di esperti di sicurezza di settore.

l Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti ha espresso apprensioni sul possibile impatto del Cybertruck sulla sicurezza stradale, auspicando che Tesla non lo introduca in Europa. Nonostante il veicolo offra vantaggi ambientali come la propulsione completamente elettrica, gli interrogativi sulla sicurezza potrebbero rappresentare una minaccia significativa per l'industria dei veicoli elettrici e per le nuove opportunità di business di Tesla nel vecchio continente. Attenzione poi, le strade europee sono piuttosto strette, e se nemmeno Pharrel William è riuscito a parcheggiare il suo Cybertruck in USA chissà molti altri automobilisti.

Nonostante Elon Musk e Tesla abbiano manifestato fiducia nella sicurezza del Cybertruck, la comunità degli esperti continua a sollevare dubbi. (però quanto sarebbe bello un Tesla Cybertruck in mano alla polizia americana? Elon Musk strizza l'occhio) Al momento, non è chiara la strategia specifica di Tesla per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza legate al design del Cybertruck. Certo, un paio di modifiche e il problema dovrebbe risolversi, direte voi, eppure ancora non sappiamo niente su un opzione tanto scontata come potrebbe essere questa.