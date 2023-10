Tesla Cybertruck: l'apertura del tonneau e del frunk in due nuovi video

Attraverso il forum di Tesla Cybertruck Owner club è stato pubblicato un video che mostra l'interno del vano di carico del pick up elettrico. Si tratta ovviamente di un modello di prova e non di un esemplare definitivo, tuttavia possiamo notare (rispetto a precedenti versioni) che l'interno sembra più curato e rifinito.

Di recente vi abbiamo anche parlato delle capacità di carico del Cybertruck che sarebbe in grado di trasportare tranquillamente una Honda Africa Twin senza grossi problemi. Dando un'occhiata al video a ai post pubblicati (che vi lasciamo qua sotto) possiamo scorgere una superfice più pulita e ordinata con una banda laterale che potrebbe essere semplicemente la guida dove poggia il cassone, anche se non abbiamo a disposizione informazioni più dettagliate.

Inoltre in un post su Twitter (ora X) possiamo anche dare un'occhiata al bagagliaio anteriore che si conferma non molto generoso come già vi avevamo mostrato in altre immagini provenienti da un'altra unità di prova. Se queste soluzioni verranno adottate anche nel modello definitivo sicuramente saremo di fronte ad un pick up che, in una soluzione più compatta dei modelli più blasonati come Ford F-150 o Chevrolet Silverado, riuscirà comunque a dare un'ottima capacità di carico anche per l'esigente mercato americano.