Il Tesla Cybertruck analizzato da vicino: com'è la qualità costruttiva?

Com'è effettivamente il Tesla Cybertruck visto da vicino? Finalmente abbiamo qualche riscontro! Negli USA, infatti, gli showroom del brand EV hanno cominciato a svelare alcuni "prototipi" del pick-up tanto atteso; ecco, dunque, quali sono i resoconti del primo approccio con il veicolo...

A parlarne, o meglio a scriverne, è il collega Maddox Kay di The Drive (nel suo articolo sono presenti altre foto ravvicinate del Cybertruck), il quale ha raccontato della sua visita al centro Tesla di Manhattan in un "semplice" martedì mattina alle 10:30, e anche a quell'ora, anche in quel giorno, l'eccitazione dei presenti era palpabile.

L'analisi di Kay sembrerebbe aver svelato ogni segreto estetico del nuovo modello. Bisogna sottolineare però che non si tratta ancora del prodotto finale, anche se quello visto dall'editor del sito statunitense dovrebbe essere "praticamente identico" ai Cybertruck che verranno consegnati a partire da oggi 30 novembre (scopri quanto costerà il Cybertruck in vista della consegna).

Il primo approccio con il Cybertruck appare quindi essere tiepido. Molti i punti forti, ma allo stesso tempo sono tanti anche quelli deboli. A essere bocciati sono la visibilità, che sembrerebbe essere seriamente limitata dai grandi montanti e dal particolare tettuccio, e alcune parti strutturali del veicolo.

L'assemblaggio dei pannelli presenta alcune pecche, e un grande dubbio è sorto riguardo alla qualità dei materiali. Su un passaruota della vettura in esposizione a Manhattan, infatti, Kay ha individuato una piccola scheggiatura. Comunque sia, anche in questo caso sembrerebbe che il Cybertruck dello showroom abbia una qualità più alta dei prototipi. L'analisi finale si potrebbe sintetizzare con questa frase: "Non è ancora perfetto, ma può avere successo".