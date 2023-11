Tesla Cybertruck più albero di Natale: la combo perfetta

Le fan base possono essere spesso "ossessive" nei confronti dei loro prodotti. Il forum Cybertruckownersclub è certamente uno degli esempi più lampanti. Anche un piccolo dettaglio, come un albero di natale caricato su un Cybertruck solleva commenti e considerazioni.

Piaccia o meno Tesla Cybertruck (recentemente finito in una lista delle 20 auto più brutte di sempre) sa come far parlare di sé. Se immortalare il suv elettrico (con tanto di sottofondo "magico") con a bordo un albero riesce a scuotere i sensi e le sinapsi di molte persone un motivo ci sarà.

"Fanatici!" diranno alcuni, oppure "sempre i soliti americani" diranno altri. Noi italiani, si sa, tendiamo sempre a mantenere un atteggiamento più distaccato, almeno dall'esterno, e cerchiamo di smorzare il più possibile l'hype per non risultare immoderati di fronte alle situazioni.

Negli Stati Uniti la musica è ben diversa, i forum (sì, esistono ancora) sono molto popolati e molto attivi: ogni membro contribuisce a dare una prospettiva diversa del prodotto, anche la più insignificante; e la "spettacolarizzazione delle esperienze", che a noi sembra un'inutile iperbole, crea l'immagine del prodotto stesso e la sedimenta all'interno del "senso comune".

Chissà se Tesla Cybertruck merita davvero tutta questa attenzione. Di certo l'operazione di marketing, attorno al veicolo più chiacchierato di sempre prima della sua uscita, rimarrà impressa nella mente di molti appassionati del mondo dell'automotive. Nel mentre attendiamo la presentazione ufficiale, fissata per il 30 novembre, vi invitiamo a dare un'occhiata agli interni di Tesla Cybertruck immortalati da un utente.