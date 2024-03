Tesla Cybertruck, aggiunte sei nuove colorazioni: servono almeno 6.000 dollari

Al di là delle possibili wrappature, come questa bellissima tonalità spectrum per il Cybertruck, Tesla ha ampliato ulteriormente le opzioni di personalizzazione per il suo pick up, introducendo sei nuovi colori di rivestimento per arricchire la gamma già disponibile.

Dopo il recente lancio di tre nuove tonalità il mese scorso, tra cui Forest Green, Satin Crimson Red e Iridescent Purple, Tesla offre ora anche Tactical Green, Satin Dark Grey e Copper Tinted Clear. Unica nota, non sono optional economici: i prezzi per i vari colori di rivestimento sono di ben 6.500 dollari, con l'eccezione di Slip Grey, Satin Stealth Black e Satin Ceramic White, che sono disponibili al prezzo di 6.000 dollari.

Al momento, da sito ufficiale Tesla, questi colori risultano come "esauriti" con la possibilità di attivare un'allert per quando torneranno disponibili. Ricordiamo che queste non sono verniciature di serie, ma solo wrappature, e che sono disponibili solo come optional una volta finalizzato l'acquisto o in seguito ad esso.

Oltre alle nuove opzioni di colore, la pellicola di vernice Satin Clear ha subito una riduzione di prezzo, ora offerta a 5.000 dollari. Queste pellicole autoriparanti a base di uretano, due volte più spesse del vinile, sono progettate per proteggere la carrozzeria in acciaio inossidabile del Cybertruck dai graffi. Tuttavia, non c'è certezza riguardo alla loro capacità di proteggere dalla presunta ossidazione e da altri agenti dannosi. Come riportato dal manuale del Cybertruck infatti, l'acciaio inossidabile del veicolo deve essere debitamente sottoposto a periodiche manutenzioni per evitare la formazione di ruggine.

Le fantasticherie attorno al Cybertruck continuano: l'account Instagram @sugardesign_1, un designer digitale, ha proposto diverse possibili varianti per il Tesla Cybertruck, inclusi un modello "da lavoro" con cassone ribaltabile e uno ad uso militare, con tanto di lanciarazzi installato sul retro.

Su 2 Pcs Supporto 2019 Clip Adesiva per Auto Camion Camper è uno dei più venduti di oggi.