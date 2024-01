Tesla Cybertruck acclamato in Cina: pronta la vendita anche nel gigante asiatico?

Non ci si capisce più niente. Fino a qualche giorno fa sembrava che anche la Cina non avesse intenzione di approvare Tesla Cybertruck nel proprio paese. Eppure, dato il successo della audience cinese, pare che Elon Musk stia pensando a una linea di produzione nel paese.

Sebbene i ritardi nelle consegne del Cybertruck negli Stati Uniti abbiano suscitato preoccupazioni, il suo impatto positivo sulla percezione del marchio Tesla sembra abbiamo comunque avuto un effetto più che positivo. Il design audace e le caratteristiche rivoluzionarie del veicolo lo hanno elevato a un prodotto iconico nel settore automobilistico.

Musk ha promesso che esporrà alcuni prototipi di Tesla Cybertruck in Cina e ciò ha innescato una reazione fuori misura da parte del pubblico. I fan cinesi sembra abbiano organizzato un vero e proprio pellegrinaggio per poter osservare il gigante elettrico d'acciaio di Tesla.

Purtroppo però (come vi abbiamo parlato anche noi in passato) il percorso per introdurre ufficialmente il Cybertruck in Cina presenta sfide significative. Elon Musk ha indicato che la conformità alle normative locali potrebbe rivelarsi complicata, soprattutto in merito al design del veicolo. Alcuni ritengono che gli spigoli vivi del Cybertruck possano costituire un rischio per la sicurezza stradale, e il peso superiore alla media potrebbe richiedere una patente di guida professionale.

Tuttavia Tesla ha deciso di organizzare questa sorta di "tour cinese" che sembra, al momento, trovare forte gradimento nel paese orientale. Che si tratti di una strategia per "tastare il terreno? I canali social cinesi sono letteralmente impazziti: non si parla altro che di Tesla Cybertruck, ciò potrebbe portare ad una sorta di "spinta dal basso" per sollecitare l'approvazione in Cina del pick up elettrico da parte delle autorità. Dal momento che in Europa pare che per il Cybertruck non ci siano speranze, che sia stato tutto un piano di Musk per raffreddare i rapporti con Pechino e trovare un nuovo continente dove vendere la sua ultima creazione d'acciaio?