Tesla Cybertruck, l'accelerazione impressionante durante la drag race: il video

Ancora oggi si ha la falsa idea che le auto elettriche non riescano a raggiungere determinate velocità, soprattutto se queste pesano oltre 3.000 kg. Ma il Tesla Cybertruck è qui per sfatare questo falso mito. La sua accelerazione è spaventosa!

In questi pochi mesi di vita (ricordiamo che le consegne del modello sono partite lo scorso 30 novembre) il pick up EV americano ha contribuito a rompere molti tabù delle quattro ruote. È nato come una vera e propria scommessa, che sembrava destinata a frantumarsi contro la dura realtà del mercato automobilistico. Inoltre, i punti di domanda erano tantissimi. Troppo grande, troppo pesante, troppo strano; un veicolo mai visto prima. E poi la sua livrea in acciaio? E i problemi di assemblaggio, ecc ecc. In realtà il Cybertruck ha dimostrato tanto, anche come fare il caffè (il Cybertruck fa anche il caffè: ecco la prima 'moka mobile' di Tesla)...

E così, in pochissimo tempo il modello in questione è riuscito a diventare l'auto del cuore di molti automobilisti d'oltreoceano, anche di qualche vip (Tesla Cybertruck, un altro vip fra i suoi proprietari: ecco quello di Lady Gaga). Tutti si sono scontrati sulla sua grandezza, sul suo design e sulle sue capacità. Ma vi siete resi conto di quanto sia veloce il Cybertruck?

No? Lo youtuber DblCapCrimpin ci ha fornito una prova pratica di questo grandissimo pregio del pick up Tesla, portando il suo veicolo in pista e premendo a fondo sul pedale dell'acceleratore. L'auto utilizzata nel video è l'unica versione del Cybertruck messa in commercio (per il momento), con 845 CV di potenza. Il tempo in pista? Da 0 a 60 miglia orarie (96,5 km/h) in appena 2,68 secondi.