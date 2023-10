Un Tesla Cybertruck accelera dopo il semaforo verde: lo sprint è impressionante

Dopo avervi mostrato le capacità di traino di Tesla Cybertruck in un video dove traina un razzo di SpaceX, questa volta vogliamo mostrarvi la brutale accelerazione del pick-up in una nuova clip registrata da un utente fermo a un semaforo.

Molti commentatori hanno notato con sorpresa la capacità del Cybertruck di accelerare così rapidamente da una posizione ferma, considerando le sue dimensioni e il suo peso.

Certo, non è la prima volta che assistiamo a performance simili per veicoli così grandi: altri camion elettrici simili, come il Rivian R1T e il GMC Hummer EV, sono noti per la loro impressionante accelerazione grazie alla coppia istantanea offerta dai motori elettrici. La performance di questi veicoli dimostra l'efficacia della tecnologia elettrica anche in segmenti di veicoli tradizionalmente associati a motori a combustione interna più potenti.

L'Hummer EV, ad esempio, è notevolmente veloce, con un tempo dichiarato da 0 a 100 km/h di soli 3,0 secondi. Tesla, d'altra parte, ha dichiarato che il Cybertruck, almeno nella versione trimotore, potrebbe superare questa prestazione con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 2,9 secondi. La versione a motore singolo, sebbene meno potente, è comunque in grado di raggiungere i 100 km/h in 6,5 secondi.

Elon Musk ha addirittura dichiarato di avere in cantiere una versione ancora più potente di quella a tre motori. Intanto un utente è riuscito a filmare gli interni di un Cybertruck.