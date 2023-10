Il Tesla Cybertruck accanto a una DeLorean DMC-12: le proporzioni sono imbarazzanti

Spesso quando si parla del Cybertruck ci si ricorda della DeLorean DMC-12 per via della loro carrozzeria: entrambi i modelli hanno il corpo interamente realizzato in acciaio inossidabile (l’acciaio del Cybertruck sarà europeo). Che differenza c’è però in termini di dimensioni fra le due auto?

Qualcuno è riuscito a fotografare un nuovo Tesla Cybertruck accanto a una originale DMC-12 e le proporzioni sono effettivamente imbarazzanti. Il Cybertruck in questione inoltre non è un prototipo, ancora da affinare: presenta sul corpo gli adesivi RC, si tratta dunque di un modello pre-serie che potrebbe diventare ufficiale. Le dimensioni, insomma, sono quelle effettive, del Cybertruck che arriverà effettivamente sulle strade.

Per la cronaca, l’originale DMC-12 progettata dalla DeLorean era lunga 4.267 mm, larga 1.988 mm e alta 1.140 mm, con un passo di 2.413 mm, non era dunque particolarmente piccola. Il suo aspetto richiamava una sportiva compatta, lunga quanto un’utilitaria ma alta quanto una Ferrari. Passando al Cybertruck, la lunghezza è di ben 5.885 mm, la larghezza è pari a 2.027 mm, a stupire maggiormente però ci pensano l’altezza di 1.905 mm e il passo da 3.807 mm.

Un veicolo davvero imponente che qualcuno sta già vendendo su eBay, o meglio: gli utenti stanno vendendo le prenotazioni del Cybertruck, visto che il pick-up sarà alquanto introvabile nei primi anni di produzione.