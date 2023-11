Tesla Cybertruck, a 28 gg dalle consegne gli acquirenti non sanno cosa stanno comprando

Sono passati pochi giorni da quando Elon Musk ha svelato la data di consegna del Tesla Cybertruck. La data da segnarsi in rosso è il prossimo 30 novembre, fra esattamente 28 gg, ma quando mancano solo 4 settimane al grande giorno l'incertezza regna sovrana.

Nonostante il camion elettrico di Elon Musk sia di fatto l'auto più chiacchierata di tutti i tempi, e nonostante i pre-ordini del Tesla Cybertruck siano 1,9 milioni, nessuno sa dire esattamente cosa comprerà.

Parlando con Joe Rogan 48 ore fa, Musk ha spiegato che il Cybertruck accelererà da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi (nella versione Beast) e che avrà un peso che non supererà le 3,1 tonnellate, ma in merito ad altre specifiche tutto tace.

Non si conosce ad esempio il prezzo, cosa che rappresenterà l'ago della bilancia in merito alla conferma o meno delle prenotazioni (negli ultimi giorni si è parlato di cifre folli), quindi l'autonomia della batteria, i tempi di ricarica, le dimensioni certe, ecc ecc.

Si sperava che in questi giorni, con l'avvicinarsi della data di consegna, Musk svuotasse il sacco, ma alla fine tutto tace e i futuri acquirenti appaiono giustamente straniti. Diversi coloro che hanno contattato Insideevs, come ad esempio questo utente che ha prenotato il pick-up e che ha spiegato: "Sono un grande fan di Elon e credo in tutto ciò che fa, ma la mancanza di informazioni e di 'segretezza' su questo camion è stata a dir poco frustrante”.

Un altro aggiunge: "Sono stato uno dei primi a prenotare il giorno dell'apertura. Non ho alcun aggiornamento da parte di Tesla”. E sulla falsa riga: "Sono titolare della prenotazione anticipata per il CT ma non mi è stata ancora data alcuna informazione. La mia prenotazione è stata effettuata pochi minuti dopo che Musk ha annunciato il sito per ordinare il camion”, e via così per molte altre fra email e segnalazioni. Non ci resta che metterci comodi e sperare che prima o poi tutte le info ricercate vengano comunicate.