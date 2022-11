Tesla Cybertruck, oltre 1,6 milioni di unità 'preordinate' a livello globale

Già sappiamo che la produzione del Tesla Cybertruck inizierà a fine 2023, ma ci sono altre novità importanti per il pickup futuristico del colosso di Elon Musk: secondo nuove stime pubblicate da terze parti, il numero di Cybertruck prenotati sarebbe davvero mostruoso nonostante il notevole ritardo del lancio.

Secondo quanto ripreso anche da InsideEVs ed Electrek, dopo avere raggiunto nel maggio 2021 quota 1 milione di preordini, il Tesla Cybertruck ora sarebbe desiderato da oltre 1,6 milioni di persone. Attenzione però alla natura di questo numero, dato che i dati provengono da un tracker che non ha alcuna affiliazione con Tesla; insomma, meglio prendere tale cifra con le pinze.

Ad ogni modo, si tratta di una quantità molto probabilmente autentica, dato che chiunque può oggi effettuare una prenotazione per il Tesla Cybertruck pagando un deposito di 100 dollari completamente rimborsabile; è una prenotazione legalmente non vincolante che non può essere tradotta in un ordine confermato. Anche se il 10% di questi preordini diventasse ordine effettivo, però, si tratterebbe di una domanda molto forte considerato che mancano ancora prezzi e specifiche tecniche.

Secondo il tracker, peraltro, con la vendita di 1,6 milioni di Cybertruck Tesla registrerebbe entrate totali per 123 miliardi di dollari.

Parlando sempre di Tesla, proprio ieri la società ha rilasciato la Guida Autonoma v11.