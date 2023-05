Tesla Cyberquad, ci siamo? L'azienda di Elon Musk deposita un 'misterioso' marchio

Torna a circolare con forza il nome del Tesla Cyberquad, il quad elettrico dell'azienda automobilistica di Elon Musk, mostrato per la prima volta al mondo intero nel 2019. Dopo averlo visto nel video Gang Gang di Travis Scott, il Cyberquad è nuovamente riapparso grazie ad un “misterioso” marchio registrato da Tesla.

In base alle ultime indiscrezioni emerse sembra che l'azienda abbia appunto depositato un nuovo marchio per utilizzare il termine Cyberquad, di conseguenza non è da escludere che a breve possa partire la produzione dell'ATV full electric.

Il deposito è avvenuto presso l'USPTO, l'ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti, ad inizio mese, precisamente lo scorso 5 maggio, e nello stesso si parla di "veicoli fuoristrada; veicoli terrestri; veicoli elettrici, in particolare, veicoli fuoristrada, automobili e autocarri; autocarri; e loro parti strutturali".

Per correttezza d'informazione va detto che Tesla aveva già depositato un marchio dedicato proprio al Cyberquad, pensato però per l'abbigliamento: era il 23 settembre di due anni fa, e il quad elettrico era stato annunciato 24 mesi prima.

Elon Musk aveva deciso di svelare la presenza dell'ATV per dimostrare la capacità di carico del Cybertruck, il cui arrivo è imminente dopo l'evento lancio preannunciato dal manager di origini sudafricane.

Inizialmente ci si era domandati se il quad fosse solo dimostrativo o meno, ma il numero uno di Tesla aveva spazzato via ogni dubbio spiegando che il veicolo con le ruote chiodate sarebbe stato un'opzione per chi avesse acquistato il pick-up.

Per 4 anni purtroppo non se ne è saputo più niente fino a questi giorni, e l'indiscrezione è lecita visto che il pick-up di Tesla sta per essere commercializzato. L'idea dell'azienda, molto probabilmente, è quella di mettere in vendita il veicolo con la possibilità di acquistarne tutti gli optional fin da subito, fra cui appunto il quad. Vedremo se tali rumors si saranno dimostrati veritieri o meno.