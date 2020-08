Il Tesla Cyberquad di Rich Rebuilds è pronto e tocca i 165 km/h

Ricordate cos'è accaduto la notte del 21 novembre 2019? Elon Musk ha presentato al mondo il suo pick-up elettrico Tesla Cybertruck, facendo una pessima figura con i vetri corazzati, e non solo: quella notte abbiamo visto anche un quad elettrico marchiato Tesla.

Dell'ATV poi abbiamo perso le tracce, anche se ha fatto delle fugaci comparsate in videoclip musicali, programmi televisivi e quant'altro. Di commercializzazione però non si è parlato più, del resto anche per il Cybertruck ci vorrà ancora parecchio tempo, così qualcuno ha ben pensato di costruirsi un quad Tesla in autonomia. Parliamo di Rich Rebuilds, che ha prodotto diversi video sul progetto in fase di lavorazione.

A livello di design, questo modello custom non fa che riprendere l'ATV mostrato ufficialmente da Elon Musk quella notte di novembre, il telaio però appartiene a un Yamaha Raptor 700 ATV del 2008, mentre il motore è stato preso in prestito da una motocicletta elettrica Zero - azienda che produce alcuni dei migliori e performanti motori elettrici per le due ruote del mondo. Dopo circa 300 ore di lavoro, l'opera è completa: da 0 a 96 km/h si va in appena 3,9 secondi, la velocità massima invece sembra essere di 165 km/h, niente male eh? Inoltre è stato riprodotto fedelmente anche il LED frontale, siamo insomma allo stato dell'arte!