Il Tesla Cyberquad per bambini arriva in Italia: ecco quanto costa

Dopo la presentazione del famoso Cybertruck, a fine 2019, Tesla ha mostrato al mondo anche una “One More Thing”: un quad elettrico del quale - negli anni - si sono un po’ perse le tracce. Di recente però negli USA è spuntata un’accattivante versione per bambini, che ora si può acquistare ufficialmente anche in Italia.

Tesla Italia infatti ci informa che da oggi è possibile acquistare il Cyberquad per bambini in Italia. Si tratta di un piccolo quad che omaggia, nel design, il più famoso Cybertruck. Il suo telaio è realizzato interamente in acciaio, il sedile è imbottito, al posteriore troviamo poi delle sospensioni e un freno a disco. Il Cyberquad è dotato anche di barre luminose a LED, già diventate a loro modo iconiche.

Per la marcia si possono impostare due velocità differenti, oltre alla modalità di retromarcia. L’autonomia complessiva del veicolo è di 19,3 km. Tesla suggerisce di utilizzare il Cyberquad for Kids con bambini dagli 8 ai 12 anni. Per averne uno vi basta andare sullo Shop Tesla italiano, anche se il prezzo non è propriamente adatto a tutte le tasche: nel nostro Paese il Cyberquad for Kids viene venduto a 1.990 euro.

Le consegne inizieranno nelle prossime settimane. Ricordiamo inoltre che a ottobre-novembre iniziano le consegne della Tesla Model 3 di nuova generazione vista in anteprima a Peschiera Borromeo.