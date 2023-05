Tesla Cyberminivan, c'è chi immagina così il nuovo van di Elon Musk: vi piace?

Nel corso del recente Tesla Investor Day 2023, ha senza dubbio attirato la curiosità dei più una schermata in cui comparivano due veicoli celati da un telo, due modelli che l'azienda di Elon Musk commercializzerà in un futuro non troppo lontano.

Uno dei modelli nascosti dovrebbe essere sicuramente la piccola Tesla Model 2, che costerà meno della 3 e avrà un'autonomia da 400 km. Sull'altro, invece, tutto tace, ma cercando di interpretare le forme dalla schermata nominata prima, sembrerebbe trattarsi di un van ma anche di un furgone.

Nel primo caso c'è chi ha cercato di ipotizzare come potrebbe essere questo futuro van di Tesla e la pagina Instagram Automative.AI, che come facilmente intuibile sfrutta l'intelligenza artificiale per appunto dare vita a nuovi modelli, ha realizzato il cosiddetto Cyberminivan, nome di fantasia ma che ben calza con il prossimo modello del marchio.

Al momento Tesla non ha in line-up un van per trasportare le persone, e tenendo conto che in vendita vi sono due berline, un SUV, e il Cybertruck, un ulteriore modello potrebbe calzare a pennello, soprattutto se si pensa che negli Stati Uniti e in Asia queste vetture hanno un mercato importante.

Tra l'altro non va dimenticato che l'anno prossimo farà il suo debutto il Volkswagen ID. Buzz, la riedizione del mitico furgoncino tedesco degli anni '60, e ciò potrebbe rappresentare una spinta in più per Tesla per provare a penetrare ulteriormente il mondo dell'automotive.

Esteticamente il Cyberminivan appare davvero ben riuscito, con una forma che riprende l'attuale design di Tesla, con un frontale molto basso, un parabrezza lunghissimo che va a raccordarsi con la coda, e un giusto mix fra forme morbide e taglienti, soprattutto nella zona laterale.

A completare il tutto, i cerchi in lega "scavati" e degli specchiatti decisamente futuristici che rendono il tutto alquanto tech. “Sotto il cofano” spazio ad una batteria che potrebbe essere di capacità importanti, tenendo conto che i van famigliari vengono utilizzati per trasportare molte persone, anche durante lunghi viaggi, quindi si potrebbe ipotizzare un'autonomia da 600/700 km. Cosa ne pensate di questo ipotetico Cyberminivan?