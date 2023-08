Tesla, ecco la cuccia per gatti (di cartone) di ispirazione Cybertruck

In concomitanza con la giornata internazionale del gatto, Tesla ha voluto omaggiare i felini a 4 zampe proponendo un cuccetta da animali a tema Cybertruck. Questa curiosa novità è stata resa disponibile esclusivamente in Cina con il marchio Tesla Life, che include articoli per la casa e accessori per animali domestici.

Se ad attirare l'attenzione spesso sono gli automobilisti, con l'ultimo caso del tizio che non riusciva ad aprire manualmente la sua Tesla, una casetta per gatti, sebbene non sia elettrica né su ruote come il Cybertruck, ha attirato l'attenzione grazie al suo design distintivo. Realizzata in carta ondulata ispessita e resistente all'umidità, offre uno spazio centrale dove il gatto può affilare gli artigli. L'assemblaggio è fai-da-te e può contenere gatti di diverse dimensioni fino a un peso massimo di 15 kg.

Questo non è il primo prodotto stravagante di Tesla, che in passato ha lanciato oggetti come i "Short Shorts" in risposta agli speculatori che vendevano allo scoperto, o addirittura la "Teslaquila", una tequila di marca. Elon Musk, CEO di Tesla, è noto per il suo umorismo e la capacità di creare prodotti eccentrici che attirano l'attenzione del pubblico.

Il lancio di questa casetta per gatti è un esempio dell'approccio di Tesla nel creare prodotti di novità che attirano l'interesse e la curiosità, anche se non sono direttamente collegati all'automobile. Non solo dunque prodotti tecnologicamente avanzati e tecnologie all'avanguardia, come la pompa di calore per preservare le proprie batterie. Evidentemente, c'è anche un mercato interessato agli articoli di marchio Tesla, anche se non tradizionali, ennesima prova del fatto che il brand Tesla è capace di generare attenzione e interesse indipendentemente dal prodotto.