Il Tesla Cuberytruck e quell'unica spazzola tergicristalli: una scelta azzardata?

Dopo il video del primo Tesla Cybertruck incidentato torniamo a parlare del pick-up futuristico dell'azienda di Elon Musk. Ad attirare la nostra attenzione in questa occasione è il tergicristalli della stessa vettura.

Ebbene, dalle innumerevoli immagini circolanti nelle ultime settimane emerge chiaramente come il Cybertruck utilizzerà una sola spazzola per pulire i vetri in caso di pioggia, fango o neve. Una scelta che sta facendo un po' storcere il naso agli addetti ai lavori, a cominciare dai colleghi di AutoBild, secondo cui tale soluzione appare un po' azzardata.

Se è vero che la spazzola scelta da Tesla sia enorme, è anche vero che la superficie vetrata sia altrettanto gigantesca. Il parabrezza è senza dubbio uno dei più grandi in circolazione (dovrebbe essere lungo circa due metri e largo uno), e ciò lascia un po' perplessi.

Quando il Tesla Cybertruck venne presentato per la prima volta nel 2019, lo stesso pick-up non presentava alcuna spazzola tergicristallo, ma con il passare degli anni e la diffusione delle varie foto “rubate”, alla fine è apparso chiaro come l'azienda di Palo Alto abbia optato per una sola spazzola, tra l'altro posizionata sul lato sinistro del vetro ogni qual volta la stessa non è in azione.

Ovviamente non sappiamo se tale opzione sarà la scelta definitiva sul modello messo in commercio, ma in ogni caso sembrerebbe molto più utile un doppio tergicristalli, alla luce dell'ampio spazio da pulire.

Non è comunque da escludere che Elon Musk, che con il Cybertruck ha già vinto grazie agli 1,9 milioni di modelli prenotati, possa escogitare qualche diavoleria delle sue che ci lasci tutti a bocca aperta.

Come al solito bisognerà attendere notizie più certe, anche se difficilmente ne arriveranno, anche perchè non è ancora chiaro quando il pick-up verrà ufficialmente messo in commercio. La speranza, ovviamente, è che il Cybertruck possa comparire definitivamente sulle strade già da inizio 2024.