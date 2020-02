Tesla crolla in borsa dopo il record dei 968 dollari: -17% in tempo reale

Alla fine, la bolla è scoppiata, come molti analisti prevedevano. Dopo aver toccato quota 968 dollari, i titoli Tesla potrebbero perdere fino al 20%.

Le azioni viaggiavano su livelli talmente alti, a inizio settimana, che bastava anche una minuscola notizia negativa per scatenare il crollo. È bastata infatti una mattinata per cedere oltre il 10%, dopo la notizia che il Coronavirus avrebbe in qualche modo ritardato le consegne delle Model 3 in Cina. Appena qualche ora prima Elon Musk aveva annunciato agli azionisti di voler puntare a consegnare 500.000 vetture nel corso del 2020, aspettative così alte da non ammettere battute d'arresto di nessun tipo - neppure in relazione a eventi incontrollabili come un nuovo virus sconosciuto, a quanto pare, che in ogni caso avrà ripercussioni anche su altri brand.

La borsa però è spietata, lo sappiamo, non fa sconti a nulla e nessuno e per Musk sarà dura rispettare tutte le grandi promesse fatte per questo 2020. Al momento in cui scriviamo, le azioni TSLA si attestano comunque a 734,70 dollari, a -17,18%, il che è comunque un dato assurdo considerando che il 2020 era iniziato a 430 dollari. Possiamo dunque definire il crollo quasi fisiologico, impossibile continuare a crescere ai ritmi sostenuti di inizio settimana, ora bisognerà solo vedere a che cifra si stabilizzerà il titolo.