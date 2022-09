Tesla: crescono ancora le consegne nell'ultimo trimestre, parola di un dipendente

Tesla sta lavorando duramente per incrementare il numero di consegne delle proprie vetture e rispondere così alla forte domanda. In prossimità della fine del trimestre, tuttavia, queste hanno subito una brusca impennata tanto che un dipendente della fabbrica di Fremont ha voluto condividere la situazione attuale.

Certo, non sono mancati un paio di problemi di produzione a Tesla come alcuni finestrini danneggiati o qualche caso di appuntamenti riprogrammati che ha richiamato all'attenzione lo stesso Elon Musk. Ad ogni modo, gli obiettivi della casa automobilistica continuano a manifestare la netta volontà di crescere del 50% di anno in anno, risultato che in un primo momento sembrava difficile dopo la chiusura della Gigafactory di Shangai.

Nonostante questo, la fine del trimestre si preannuncia nettamente positiva per Tesla cha ha ricevuto nell'ultima settimana un'impennata record in termini di consegne. Un dipendente ha voluto condividere la situazione attuale all'esterno, intorno all'area del parcheggio, nella fabbrica di Fremont con un numero spropositato di veicoli in sosta alle 3:56 del mattino. Arisyabish fa sapere di aver parcheggiato molto lontano rispetto al solito, ad un orario in cui normalmente è facile trovare un posto vicino all'ingresso, e che molti dipendenti faranno addirittura difficoltà a trovare un'area al mattino.

E voi, invece, cosa ne pensate della crescita delle consegne di auto Tesla? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.