Tesla ha creato 5.000 posti di lavoro ad Austin: il nuovo stabilimento è enorme

Con la costruzione del non ancora ultimato stabilimento di Austin, in Texas, Tesla ha già creato circa 5.000 posti di lavoro. A riportalo non è la compagnia automobilistica californiana, ma la camera del commercio della capitale dello stato del sud.

In line di massima, dallo scorso gennaio alla fine di settembre di quest'anno le compagnie in espansione e quelle che si sono trasferite hanno generato un totale di 20.840 nuove occupazioni. L'ente ha indicato 150 contributrici, ma Tesla è il brand che ha creato più posti di lavoro nel 2021 ad Austin.

Fin da quando, un paio di anni fa, la società di Elon Musk aveva annunciato di voler incrementare considerevolmente i propri volumi produttivi sul suolo degli Stati Uniti attraverso un nuovo impianto, ci fu una vera e propria gara tra stati per accaparrarsi il fortunato sito. Alla fine Austin ha battuto Tulsa, Oklahoma, per vari motivi. Tra questi c'era il fatto che il marchio di Palo Alto volle rilanciare economicamente Austin per via di investimenti di un certo peso.



A ogni modo non saranno soltanto 5.000 i nuovi posti di lavoro (la Gigafactory texana è colossale), poiché il dato si riferisce agli scorsi mesi, quando la fabbrica non era affatto vicina ad essere pienamente operativa. Il via alla costruzione di veicoli in effetti non è ancora partito, ma non è da escludere che altre 10.000 persone saranno coinvolte, in modo diretto e indiretto, nelle operazioni.



Oltre a tutto questo ci teniamo anche a sottolineare che Tesla ha incrementato ulteriormente l'influenza dell'area, almeno in un'ottica interna, dichiarando di voler spostare proprio ad Austin la sua sede centrale. In quel caso i numeri sarebbero ancora maggiori di quelli appena menzionati, e gli abitanti del posto non potrebbero che esserne felici.



A proposito di nuovi stabilimenti, Tesla ha inaugurato quello di Berlino con festeggiamenti, ruota panoramica, birra e tanto intrattenimento. Le Model Y europee sono quasi pronte a raggiungere gli acquirenti.