Tesla può costruire la nuova Giga Mexico: i lavori possono iniziare entro fine anno

Adesso è ufficiale, Tesla ha ottenuto i permessi necessari per costruire la nuova Giga Mexico, e a quanto pare i lavori potrebbero iniziare molto molto presto. Alcune voci parlano addirittura di un inizio entro la fine dell'anno, ma a quanto pare tutto è ancora da definire.

L'importante, per il brand di Elon Musk, è aver ottenuto il via libera del Segretariato dell'Ambiente e delle Risorse Naturali del Paese per l'inizio dei lavori. A dichiararlo è stato il notiziario messicano Milenio, che non solo ha svelato le carte federali, ma anche rivelato alcuni dettagli in più riguardo i tanto attesi lavori di costruzione, ammettendo che questi potrebbero prendere il via addirittura nelle prossime settimane, ma tutto dipenderebbe da Tesla stessa.

A quanto pare, il marchio americano avrebbe acquistato l'immenso terreno dove sorgerà la nuova Gigafactory solamente la scorsa settimana. Ci troviamo nello stato del Nuevo León, uno dei più industrializzati dell'America Latina, dove il terreno sarebbe stato già preparato dalle autorità locali con nuove strade e infrastrutture. Secondo quanto riportato da Reuters, le autorità messicane sarebbero disposte a spendere addirittura 130 milioni di dollari pur di supportare la costruzione della Giga Mexico.

Così mentre lo sciopero svedese contro Tesla si sta diffondendo nel resto d'Europa, nelle Americhe la musica è ben diversa per il brand di Musk. L'obiettivo è quello di porre la prima pietra in tempi brevi, brevissimi. Addirittura entro la fine dell'anno, o perlomeno nei primi mesi del 2024, come spera il sindaco di Santa Caterina Jesus Nava. A frenare gli entusiasmi è però Musk in persona, che commenta: "In Messico vogliamo realizzare progetti a lungo termine, ma dobbiamo guardarci intorno prima di andare a tutto gas".

Giga Mexico, secondo i piani del CEO, dovrebbe diventare lo stabilimento di veicoli elettrici più grande al mondo e dovrebbe avere un costo di 5 miliardi di dollari. Qui verrà prodotta la nuova piattaforma sulla quale prenderà vita il futuro modello accessibile di Tesla. E a proposito: ottime notizie da Elon Musk, la low cost da 25 mila euro si farà anche in Europa.