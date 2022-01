Tesla può costruire le prime 2.000 Model Y europee presso la Giga Berlin

Il 2022 di Tesla sarà particolarmente elettrizzante. La società sta infatti aspettando l'ok definitivo per mettere in funzione due enormi impianti, uno ad Austin in Texas e l'altro a Berlino, in Germania. Ora finalmente qualcosa si muove per la fabbrica europea.

Gli ultimi documenti richiesti dallo Stato federato di Brandeburgo, fondamentali per mettere lo stabilimento in funzione, sono stati consegnati da Tesla lo scorso 22 dicembre 2021, poco prima del Natale. Da quel momento aspettiamo un ok che non è ancora arrivato in via definitiva, abbiamo però una pre-approvazione: Tesla potrà costruire ora 2.000 Model Y in via sperimentale.

È la seconda volta che la fabbrica ottiene un permesso simile, sembra infatti che la fabbrica avesse ottenuto - nelle settimane passate - il permesso di costruire 250 Model Y, motivo per cui i droni le vedevano uscire dall'impianto (la Giga Berlin di Tesla produce già la Model Y?). Ora il numero sale a 2.000 (500 a settimana per quattro settimane), con Elon Musk che può finalmente riscaldare i motori.

Purtroppo queste 2.000 unità non potranno essere vendute al pubblico, rimarranno vetture di test che Tesla potrà utilizzare per i propri show-room (anche se non sono moltissimi in tutta Europa, Tesla vende le sue auto online). Resta ovviamente il fatto che, con la documentazione consegnata, l'approvazione definitiva è ormai una questione di giorni.