Tesla costruirà Model Y e Model 3 in Europa: in arrivo 12 miliardi di investimenti

Tesla ha intenzione di investire in modo serio su auto elettriche e fabbriche di assemblaggio per batterie nei prossimi due anni. Volete sapere quanti soldi investirà Elon Musk? 12 miliardi di dollari.

A confermarlo è stato il CFO di Tesla Zachary Kirkhorn, nel corso di una conferenza in merito ai risultati finanziari del Q3 2020. Il manager ha confermato che l’azienda californiana in questo 2020 spenderà dai 2,5 ai 3,5 miliardi di dollari e che il bello arriverà nei successivi due anni: dai 4,5 miliardi si sale a 6 miliardi di dollari l’anno per il 2021 e il 2022. Siamo così a 12 miliardi di dollari, che andranno a finanziare la costruzione di nuovi impianti su tre continenti, che si occuperanno anche di assemblare batterie per auto elettriche.

Tesla ha anche diffuso un piano dettagliato in merito a quali auto verranno costruite nelle varie strutture attive o in costruzione: a Fremont rimane attiva la costruzione di tutti i modelli, Model S, X, 3 e Y, a Shanghai continuerà la costruzione della Model 3 e in più verranno costruiti nuovi impianti per la Model Y. Guardando alla nostra Giga Berlin, l’unica fabbrica europea di Tesla al momento, il sito per la costruzione della Model Y è già in sviluppo, mentre prossimamente ci sarà spazio anche per la Model 3. In Texas Elon Musk ha intenzione di costruire la Model Y e successivamente il Cybertruck, mentre in altre location in America verranno costruiti Semi e Roadster.