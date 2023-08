Tesla costruirà un drive-in e un ristorante: arriva l'ok

Nel 2021, Elon Musk aveva annunciato la costruzione di una nuova importante sede Supercharger a Santa Monica. Questa struttura avrebbe incluso un ristorante in stile anni '50 e un cinema drive-in con proiezioni. Tesla ha finalmente ricevuto l'approvazione dal Dipartimento per l'edilizia di Los Angeles per la costruzione.

La struttura, situata al 7001 W. Santa Monica Boulevard, sarà caratterizzata da 32 colonnine Supercharger, un ristorante con diverse opzioni di cibo, posti a sedere sul tetto e due schermi cinematografici dove verranno proiettati spezzoni di film famosi (ecco dove Elon Musk ha aperto la rete supercharge a tutti i veicoli elettrici). Sebbene non sarà possibile guardare film completi, dato che la ricarica della Supercharger offre fino a 320 km di autonomia in soli 15 minuti, rimanere più a lungo impedirebbe ad altri veicoli elettrici di usufruire delle stazioni di ricarica.

Le domande per il progetto sono state presentate nel novembre 2022, coattraverso Stantec Architecture con sede a Chandler, in Arizona, elencata come l'architetto e PCL Construction Services di Glendale, California, come appaltatore. Il piano è stato approvato dalla città di Los Angeles e il permesso è stato rilasciato il 18 luglio. L'ispezione di classificazione iniziale è stata completata e approvata il 9 agosto.

Il design del Tesla Diner è stato brevemente presentato durante l'evento Investor Day dell'azienda a marzo, dove è anche saltato fori che Tesla è tra i brand Ev che registrano più soddisfazione tra i clienti. Durante l'evento, è stato anche mostrato un teaser di ciò che sembra essere un pad di ricarica wireless per veicoli destinato all'uso domestico. Nell'immagine, uno schermo è orientato verso il parcheggio dove sono posizionati i caricabatterie, e l'edificio stesso ha un aspetto rifinito con una combinazione di colori bianco e rosso. La struttura è caratterizzata da un piano terra e una terrazza al piano superiore.