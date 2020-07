Tesla costruirà a Berlino batterie con una nuova tecnologia, conferma un ministro tedesco

Come ormai saprete, se seguite un minimo il mondo Tesla, Elon Musk sta costruendo la nuova Giga Berlin da mettere in funzione entro la fine del 2021, nelle ultime settimane però è arrivato il dubbio delle batterie. Rimosse nella revisione del progetto, sono ora tornate alla carica: Tesla costruirà batterie in Germania con una nuova tecnologia.

Nell'idea originale della Giga Berlin vi era quella si produrre tutti i pezzi principali necessari all'assemblaggio "on-site", così da evitare trasbordi via mare e quant'altro. Nella revisione della Giga Berlin arrivata poche settimane fa però il centro per la produzione delle batterie è completamente sparito, il che ha fatto un po' storcere il naso ai fan di Elon Musk. In realtà Tesla non solo è intenzionata a costruire batterie in Germania, ma a costruirle utilizzando una tecnologia tutta nuova.

A confermarlo non è il CEO sudafricano ma Jörg Steinbach, Ministro dell'Economica, del Lavoro e dell'Energia tedesco, ingegnere chimico (dunque di batterie dovrebbe saperne più di chiunque altro politico) e grande promotore della Giga Berlin di Tesla. Steinbach avrebbe detto a un media tedesco: "Le batterie che Tesla produrrà nel sito di Grünheide metteranno in ombra gli accumulatori attuali. Verrà utilizzata una tecnologia tutta nuova, in grado di produrre batterie più piccole ma dalla densità maggiore, perfette per avere un grande range con il minimo ingombro".

Un "identikit" che sembrerebbe calzare a pennello sulle nuove batterie Litio-Zolfo, anche se queste hanno oggi noti problemi di ciclo vitale (non hanno molti cicli di ricarica, in pratica, perderebbero la loro capacità originaria in poco tempo). Che Tesla sia riuscita a superare anche questo ostacolo? Lo sapremo molto probabilmente il prossimo 15 settembre, giorno in cui si terrà l'atteso Tesla Battery Day.