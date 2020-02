Tesla costruirà batterie in California con macchinari proprietari

Da mesi si rumoreggia di una possibile nuova fabbrica Tesla per la costruzione di batterie. I dettagli apparsi sul web non sono mancati, oggi però abbiamo un'ulteriore prova: l'azienda cerca un nuovo Pilot Line Production Engineer, Cell Engineering.

In parole povere, Tesla sta cercando un ingegnere che si occupi proprio della linea produttiva delle sue celle energetiche, e il posto è da assegnare a Fremont in California. Non è la sola novità che ci dice l'annuncio di lavoro: fra le righe infatti scopriamo che la società di Elon Musk sta realizzando di proprio pugno dei macchinari utili alla costruzione e all'assemblaggio, dunque le Tesla del futuro avranno batterie "mai viste prima sul mercato".

Questa la descrizione ufficiale: "L'ingegnere dovrà guidare la progettazione, utilizzando complessi macchinari che per la prima volta saranno utilizzati in Tesla". Ricordiamo che costruire batterie è un obiettivo che Tesla si è imposta già da tempo, acquistando prima il know-how di Maxwell e successivamente quello di Hibar, altra azienda specializzata nella costruzione di accumulatori.

Attualmente il colosso acquista batterie costruite in Giappone da Panasonic per le Model S e Model X, per le Model 3 invece vengono usate sempre batterie Panasonic ma assemblate in Nevada, presso la Gigafactory 1. Molto presto però cambierà tutto - e chissà che anche la Giga Berlino non riesca a produrre batterie, senza importare nulla dall'estero.