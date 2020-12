Tesla sta costruendo la batteria più grande del mondo: le foto dal drone

Tesla sta costruendo “la più grande batteria” del mondo. Un complesso enorme che prenderà il nome di Tesla Megapack e che oggi si mostra nelle immagini riprese da un drone.

La società di Elon Musk sta costruendo la struttura dalle parti di Moss Landing, in California, e come si può vedere dalle immagini il polo sta prendendo definitivamente forma. Quattro i progetti che ruotano attorno al sito, Dynegy erogherà 300MW/1.200MWh sulla rete PG&E, mentre Tesla mira a 182,5MW/730MWh, con l’ambizione finale di toccare 1,1 GWh.



Si parla del coinvolgimento di Tesla nel progetto sin dal 2018, quando l’azienda ufficializzò l’idea Megapack al posto dei classici Powerpack. Lo scorso febbraio tutto è stato approvato in via definitiva e a luglio sono iniziati i lavori - dei quali possiamo vedere ora l’avanzamento.



Secondo la fotografia pubblicata sul web, già 100 “Megapack” sarebbero stati già installati, ma siamo davvero solo all’inizio: al termine dei lavori le unità totali saranno 256, per questo però ci vorrà come minimo la seconda parte del 2021. La nuova struttura servirà a PG&S a risparmiare oltre 100 milioni di dollari nel corso di 20 anni di vita del progetto, un calcolo ottenuto confrontando i costi di gestione con le attuali tecnologie.