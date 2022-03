Ecco la Tesla più costosa di sempre: venduta per oltre 250.000 dollari

Si è parlato tanto dell’attesissima Tesla Roadster, il “missile” elettrico di Elon Musk, che dovrebbe raggiungere i 100 km/h in meno di 2 secondi, ma forse alcuni di voi non sanno che in realtà sarà la seconda generazione di un modello uscito più di 10 anni fa. Si chiamava sempre Roadster, ed è stata la prima auto mai costruita da Tesla.

Ne vennero vendute soltanto 2450 unità anche perché in quegli anni era una vera e propria mosca bianca. Ancora oggi non tutti sono pronti alla mobilità elettrica, pensate quindi come poteva essere vista nel 2008, quando fece il suo debutto sul mercato. Era una vettura piccolina, nata sulla base di una Lotus Elise, ma con la propulsione elettrica che le permettevano di scattare da 0 a 100 km/h in 3.9 secondi e con una carica riusciva a percorrere circa 390 km.

Il modello che vedete in questo articolo è il numero 13 uscito dalla catena di montaggio, e ha percorso soltanto 1350 km, e per questo motivo è stato messo in vendita ad una cifra record. Negli ultimi anni il valore della prima Tesla Roadster è salito vertiginosamente, e all’inizio dell’anno un esemplare venne venduto per 190,000 dollari presso Gruber Motor Company.

Lo stesso concessionario specializzato in Tesla Roadster ha quindi messo in vendita questo modello in allestimento Signature 100 in tinta Thunder Gray, con un prezzo iniziale di 250,000 dollari, ma dopo poco è iniziata una guerra al rialzo tra i potenziali acquirenti, per questo ha tolto il prezzo e ha optato per delle offerte private. Alla fine l’auto è stata venduta per una cifra ancor superiore, superando anche il precedente record registrato ad inizio anno.

Ma che cosa rende così speciale questa versione? La Signature 100 era un’edizione limitata uscita nel 2007 ed era caratterizzata dalla presenza di una placca che riportava le firme di tutti i capi dell’azienda. Il prezzo non veniva dichiarato, ma Tesla aveva confermato che ogni clienti pagò un deposito di 100,000 dollari.