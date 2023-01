Le Tesla costano più in Italia oppure negli Stati Uniti?

Recentemente Tesla ha tagliato i prezzi in Cina per la seconda volta in tre mesi, causando un aumento vertiginoso degli ordini in appena quattro giorni. Noi dal Belpaese possiamo solo limitarci a fare un confronto: le Tesla costano meno in Italia o negli Stati Uniti? Osserviamo i prezzi di listino.

La gamma Tesla per il 2023 (Model S, Model 3, Model X, Model Y) sul portale ufficiale d’oltreoceano risulta avere ha costo compreso tra 46.990 e 138.990 dollari prima di considerare incentivi e opzioni specifiche. Il modello più economico a oggi è la Tesla Model 3 nella iterazione Standard Range Plus che, tuttavia, aggiungendo Full Self-Driving e ruote aggiornate può superare in men che non si dica quota 60.000 dollari. Se invece guardiamo ai modelli più costosi, la berlina Plaid Model S parte da 135.990 dollari e può arrivare a ben 161.440 dollari aggiungendo guida autonoma, vernice Red Multi-Coat, ruote Arachnid da 21 pollici e altri accessori.

In Italia, invece, abbiamo già visto qual è la Tesla più economica a inizio 2023: si tratta della nuova Tesla Model Y a trazione posteriore, ovvero l’opzione Standard Range Plus. Con 49.990 euro minimi al 12 gennaio 2023 – per l’esemplare con vernice Bianco Perla Micalizzato di serie, cerchi Gemini da 19” e interni Nero totale -, risulta la Tesla più accessibile. Questo prezzo è possibile a causa della produzione presso la Gigafactory di Berlino, che garantisce spese di assemblaggio e di trasporto inferiori.

I prezzi risultano più elevati rispetto agli Stati Uniti anche per Model 3, Model X e Model S, osservando l’intero catalogo. Pertanto, è evidente che le Tesla sono meno accessibili in Italia.