Tesla in contrattazione con la cinese EVE: le EV di Fremont saranno più economiche?

Il 2020 non sarà ricordato soltanto come l'anno della pandemia globale, ma anche come l'anno della carenza di materia prima utile alla produzione di prodotti hi-tech, che da alcuni anni inglobano in modo indiscutibile anche le autovetture.

Da molti mesi oramai proseguono le difficoltà dell'industria automobilistica nel tenere alla massima capacità operativa le sue linee produttive, vuoi per scarsità di semiconduttori, vuoi per l'esplosione dei modelli completamente elettrici, che ovviamente richiedono l'installazione di enormi pacchi batterie.

Questa transizione da motore termico ad elettrico ha quindi reso sempre più difficile l'assemblaggio di esemplari a batteria, e a quanto pare Tesla starebbe contrattando con la compagnia cinese EVE Energy Co per evitare colli di bottiglia sulle linee produttive.

Se altri produttori più piccoli hanno già subito le conseguenze di un periodo un po' particolare, per fare un eufemismo, il brand di Fremont non ha ancora incontrato macigni sul proprio percorso. Per scansare che questa eventualità si verifichi nel prossimo futuro, Elon Musk avrebbe quindi scelto il sentiero dell'allargamento di orizzonti, e a riportarlo è l'agenzia Reuters.

Al momento EVE è già fornitore di produttori come Xpeng, che sviluppa auto elettriche, e avrebbe oltretutto avuto contatti con marchi storici come BMW e Daimler. Per chi non lo sapesse, EVE costruisce in grossi volumi batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), col ferro che è utile a rendere più economica la filiera sostituendo i più costosi e rari nickel e cobalto. D'altra parte bisogna però dire che le batterie soffrono di alcune problematiche di non poco conto: in Italia ad esempio, dove da poco vengono vendute le Model 3 con batterie LFP provenienti dalla Cina, si è già scatenato un putiferio a causa dei noti lati negativi insiti nella tecnologia.



A ogni modo le batterie LFP dovrebbero essere impiegate soltanto per le varianti standard range dei modelli californiani, e la ragione per cui si sta puntando così tanto sul ferro riguarda sempre l'approvvigionamento: il nickel diventa sempre più difficile da reperire a causa di una domanda in crescita esponenziale.



Insomma, l'industria automobilista sta attraversando un periodo di forte cambiamento, e questo è sotto gli occhi di tutti. In chiusura però, giusto per non allontanarci da Fremont, vogliamo citare un prodotto che potrebbe arrivare sul mercato fra non troppi mesi: il Tesla Cybertruck avvistato poche ore fa in Texas.