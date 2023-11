Tesla, i continui tagli di prezzi stanno mandando in crisi la Hertz

Hertz sta ridimensionando i suoi piani di espansione della sua flotta di veicoli elettrici (EV) a causa di costi di riparazione più elevati del previsto e delle riduzioni dei prezzi di Tesla, che sono dimezzati in 5 anni, e che stanno influenzando i valori di rivendita dei veicoli elettrici.

Per questa ragione l'azienda di autonoleggio, che aveva pianificato di aumentare l'adozione dei veicoli elettrici, sta riconsiderando il ritmo dei suoi sforzi di elettrificazione. Il CEO di Hertz, Stephen Scherr, ha confermato l'impegno dell'azienda verso l'elettrificazione, ma ha riconosciuto anche le enormi problematiche che stanno incontrando con il loro accordo per l'acquisto di 100.000 Tesla Model 3, che è stata l'ultima a subire un netto taglio di prezzo negli Stati Uniti. Anche se i veicoli elettrici tendono ad avere costi di manutenzione inferiori, le spese più elevate legate a riparazioni e danni stanno influenzando la fattibilità di questo accordo.

Per affrontare questa situazione, Hertz ha cercato di riassegnare una parte della sua flotta di veicoli elettrici alla categoria del "tempo libero", per ridurre il più possibile il rischio di dover ricorrere a manutenzioni frequenti, ma questa strategia non ha raggiunto le aspettative dell'azienda.

Come ha dichiarato Stephen Scherr durante la conferenza sugli utili: "l'RPD (ricavo giornaliero) per i nostri veicoli elettrici nel tempo libero è diminuito, il che ha contribuito alla minore performance dell'azienda nel trimestre." La riduzione del ricavo giornaliero per i veicoli elettrici ha avuto un impatto negativo sulla redditività dell'azienda nel trimestre. Hertz sta quindi cercando soluzioni per affrontare questa sfida e ottimizzare l'uso dei suoi veicoli elettrici.