Tesla continua a volare: da adesso è la casa automobilistica di maggior valore

Nel corso delle ultime ore Tesla (TSLA) è diventata la casa automobilistica di maggior valore al mondo superando persino Toyota e raggiungendo un valore di oltre 1.000 dollari per azione. Il produttore californiano ha scalato rapidamente la classifica, e in pochi anni è arrivato in vetta.

Al momento non è facile comparare Tesla con la stragrande maggioranza dei suoi competitors, poiché già da un pezzo la compagnia di Elon Musk va ben oltre la sola produzione di veicoli. Certo il suo core business in questo istante è legato alle vetture, i dati parlano chiaro, ma non bisogna dimenticare gli enormi investimenti fatti nella divisione energetica e su quella tecnologica, che non sono sempre strettamente correlate all'automotive.

Nel 2018 però erano ancora in molti a dubitare del futuro del brand, in quanto Tesla aveva attraversato un periodo difficile in borsa, nonostante avesse già superato in valore tante altre case automobilistiche. Nel momento in cui scriviamo il muro dei 1.000 dollari è stato abbondantemente superato: il costo per azione si attesta sui 1.014 dollari portando il valore di mercato complessivo della compagnia a oltre 182 miliardi di dollari.

A voler mostrare un quadro ampio della situazione bisogna anche dire che i risultati ottenuti sono dovuti anche al declino di gran parte degli altri produttori. Toyota ad esempio ha perso il 7 percento del suo valore dall'inizio del 2020. La casa giapponese è crollata di circa il 20 percento durante la pandemia globale, ma già adesso si è rimessa velocemente in piedi recuperando parte di quanto perduto.

Nel frattempo la società con sede a San Carlos si appresta ad avviare la produzione del suo enorme Tesla Semi, come ha dichiarato Elon Musk in persona. Di recente il noto CEO ha fatto una visita lampo al Regno Unito: è confermato quindi il nuovo impianto Tesla in Europa?