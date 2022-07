Tesla continua a migliorarsi: nuovo software di autodiagnostica

I rapporti con il centro assistenza sono questioni che spesso causano non poco stress ai proprietari di automobili. Tesla vuole migliorare questo punto ottimizzando le proprie risorse, come l'applicazione di autodiagnostica. L'azienda, dunque, ha voluto migliorare sensibilmente il software per agevolare i propri clienti.

Se da un lato ha fatto nuovamente scalpore il rincaro in Italia della Tesla Model 3, dall'altra la casa automobilistica sta continuando ad investire su più fronti per potenziare i servizi offerti alla clientela. La compagnia di Elon Musk crede molto nell'applicazione mobile di assistenza, motivo per cui ha sviluppato un sistema più intelligente di autodiagnostica.

Tesla è già in grado di effettuare una sorta di diagnostica remota della vettura per tentare di comprendere eventuali problemi prima di portare l'auto in officina, riuscendo in qualche caso ad evitare la grana al cliente anche solo attraverso un aggiornamento software. Un utente, scavando però nei codici sorgente dell'applicazione, ha scovato una nuova funzionalità di autodiagnostica. In caso di problemi con la propria auto, dunque, l'applicazione chiederebbe in automatico di effettuare una diagnosi, a seconda dell'anomalia riscontrata, per dare modo al possessore Tesla di avere una visione più completa dell'errore. Ovviamente non si tratta ancora di un sistema di diagnosi globale di tutta la vettura, ma di certo si tratta di una funzionalità che potrebbe aiutare non pochi clienti ad evitare qualche giro di troppo in officina.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa trovata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver letto il commento di Elon Musk sull'aumento dei prezzi.