Tesla continua a sorprendere: il Q2 2020 è stato eccellente nonostante il Covid

Tesla ha appena condiviso i numeri per quanto concerne la quantità di vetture prodotte e distribuite durante il Q2 del 2020 e il risultato, nonostante i lockdown causati dalla pandemia di Covid-19, sono veramente ottimi.

In totale la casa automobilistica californiana ha consegnato 90.650 auto elettriche, considerando Model Y, Model 3, Model S e Model X combinate insieme. Il risultato non è certamente da record assoluto, ma se si prendono in considerazione le cifre complessive dagli altri produttori del settore automotive nello stesso periodo, non si può fare che un plauso a Tesla.

Scendendo nel dettaglio, la casa ha consegnato 80.050 Model 3 e Model Y, mentre sommando le consegne di Model S e Model X si raggiungono le 10.600 unità. La produzione però ha ricevuto una flessione maggiore a causa degli stop produttivi, e quindi le vetture assemblate sono state 82.272: è il peggior risultato dal Q1 2019. Anche in questo caso bisogna al contempo specificare che, partendo dalle ipotesi catastrofiche fatte qualche mese fa, la compagnia di Elon Musk si è difesa alla grande.

"Mentre il nostro stabilimento principale di Fremont è rimasto chiuso per gran parte del Q2, abbiamo riportato con successo i livelli produttivi a quelli precedenti (alla pandemia)." Per fornire altri numeri sul fronte produttivo, vi diciamo che tra aprile e giugno sono state sfornate 75.946 auto tra Model 3 e Model Y, mentre sommando Model S e Model X si ottengono 6.326 unità.

Tesla di recente pare voler fare il carico di buone notizie, e infatti ha appena superato Toyota in borsa: adesso è la società automotive col maggior valore.