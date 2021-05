Tesla contatta gli acquirenti: il Cybertruck sta arrivando

Nel corso delle ultime settimane, nonostante i vari avvistamenti di prototipi in giro per le strade pubbliche (eccolo a New York), sembrava che il Tesla Cybertruck dovesse essere rimandato almeno ai primi mesi del 2022 a causa di vari ritardi inerenti la costruzione dell'impianto texano e lo sviluppo del veicolo.

A quanto pare non sarà così, poiché dopo un'interruzione delle comunicazioni durata piuttosto a lungo, la casa automobilistica di Fremont ha iniziato a contattare i suoi clienti per informarli dell'avvio produttivo entro la fine di quest'anno:"Il Tesla Cybertruck andrà in produzione entro la fine del 2021, e sarà un momento emozionante per tutti." Avete appena letto il messaggio ricevuto da un cliente Tesla alcune ore or sono.

Purtroppo non tutti i clienti che hanno preordinato il pickup a zero emissioni sono stati avvertiti con il medesimo messaggio, ma a confermare l'aggiornamento ci hanno pensato i social, dove in tanti hanno condiviso la ricezione dell'avviso da parte del brand di californiano.

Insomma, in pochi mesi assisteremo alla commercializzazione di almeno quattro modelli di pickup completamente elettrici. Se da una parte il Cybertruck sembra avvicinarsi a vista d'occhio, dall'altra il Rivian R1T, il Ford F-150 Lightning e il GMC Hummer EV non staranno affatto a guardare. Del primo conosciamo da alcuni giorni anche le dimensioni al millimetro, del secondo abbiamo appena visto un prototipo guidato nientepopodimeno che dal presidente Joe Biden in persona, mentre del terzo sono stati diffusi durante la giornata di ieri gli assurdi dati inerenti la sua folle massa.

In generale l'offerta di autovetture elettriche sta quindi crescendo di settimana in settimana e, per tornare alla compagnia di Elon Musk, sembra che persino la supersonica Tesla Model S Plaid+ non voglia tardare a debuttare: ecco un esemplare da 1.100 cavalli mentre prova ad ottenere il record assoluto sul tracciato di Laguna Seca.