Tesla ha consegnato 97.000 Model 3, S e X nel terzo trimestre, i dati ufficiali

Sarà riuscita Tesla a battere il record delle 100.000 unità consegnate nel terzo trimestre del 2019? Ormai avrete letto lo spoileroso titolo, i dati ufficiali parlano dunque di 97.000 vetture, il traguardo è mancato per un soffio.

Come anticipato qualche giorno fa, un piccolo problema logistico avrebbe rallentato Tesla nelle consegne delle ultime settimane, motivo per cui il risultato non ha superato le aspettative di Elon Musk e soci. Il record era alla portata della compagnia, visto che gli ordini online effettivi sono stati 110.000 a luglio, agosto e settembre 2019, con le consegne ufficiali però bisogna arrendersi alle 97.000 unità.

Comunque un risultato eccellente, che supera le 95.000 ottenute nel secondo trimestre (dunque il trend è in crescita) e manca di poco le previsioni degli analisti, ferme a 98.250. A giocare un ruolo fondamentale anche in questo Q3 2019 è stata ovviamente la Tesla Model 3, che da sola ha consegnato 79.600 modelli (8% in leasing), Model S e X messe insieme invece non sono andate oltre le 17.400 vetture (15% in leasing). Il tutto a fronte di una produzione netta di 96.155 auto, il superamento delle 100.000 consegne è dunque rimandato alla fine dell'anno, a un Q4 che potrebbe chiudere i conti in maniera davvero spettacolare.