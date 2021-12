Tesla consegna gli ultimi documenti: la Giga Berlin è prossima a partire

Lo scorso 21 dicembre vi abbiamo raccontato di come la Giga Berlin di Tesla fosse bloccata a causa di un problema burocratico. La società di Elon Musk non aveva ancora fornito alcuni documenti richiesti dal Ministero dell'Ambiente tedesco, ora però dovrebbe esserci tutto.

Secondo ciò che riporta InsideEVs USA, Tesla avrebbe finalmente consegnato alle autorità tedesche gli ultimi documenti necessari per l'approvazione definitiva della fabbrica, che dunque non appena ricevuto l'ok potrebbe finalmente partire dopo mesi di attesa sulla linea del via. A confermare la notizia sarebbe stato proprio il ministro dell'ambiente dello Stato federato di Brandeburgo, dunque Elon Musk e soci potrebbero ottenere tutte le carte necessarie da un momento all'altro, anche se bisogna in ogni caso calcolare che siamo a ridosso del Natale e con molta probabilità la conferma arriverà solo all'inizio del 2022.

"La conferma arriverà a breve. Non sappiamo la data esatta, prevedibilmente però sarà tutto ok con l'inizio del nuovo anno" ha detto Dietmar Woidke, primo ministro dello Stato federato di Brandeburgo. Ricordiamo che la messa in funzione della Giga Berlin è stata una vera e propria odissea per Elon Musk, che di fatto ha già inaugurato il sito con una festa in stile Oktoberfest lo scorso mese di ottobre 2021. Ora però dovremmo esserci sul serio.