Tutte le Tesla a confronto: autonomia, velocità, potenza e molto altro

Il sito Tesla è sicuramente ben fatto, di nuova generazione, con grafiche accattivanti e una sezione di acquisto "a step" alquanto chiara e minimale, senza fronzoli. È però impossibile comparare le varie vetture una accanto all'altra, qualcuno ha così pensato di creare delle ottime infografiche.

Trovate le immagini in basso nella galleria, con la prima infografica che mette a confronto tutti i modelli Long Range attualmente disponibili a listino, dalla Model S alla nuova Model Y, passando ovviamente per la Model 3 e la Model X. Trovate, tutte in ordine, le caratteristiche principali delle auto, pensiamo allo scatto 0-96 km/h, alla velocità massima (è in miglia ma si vede subito quale auto è la più veloce), all'autonomia ovviamente, inoltre è curioso capire anche la grandezza delle varie batterie, i CV a disposizione, la velocità di ricarica la capacità del bagagliaio.

In basso sono indicati anche eventuali optional presenti di serie. Stesso discorso è stato fatto anche con i modelli Tesla Performance, ovvero le varianti più sportive, nervose e costose della line-up di Elon Musk. Anche in questo caso sono presenti tutte e quattro le vetture attuali, S, 3, X e Y. Presto vi promettiamo anche un confronto con schede tecniche e prezzi italiani.