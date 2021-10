Tesla conferma i nuovi prototipi di Cybertruck e si prepara al lancio nel 2022

Per diversi mesi attorno al Tesla Cybertruck c’è stato il silenzio più assoluto, dopo il chiassoso evento Cybertruck di Elon Musk nel novembre del 2019. Ora qualcosa di importante torna a muoversi, con la società che ha confermato lo sviluppo di un nuovi prototipi.

Il Cybertruck visto quella fatidica notte dei vetri rotti in diretta streaming era ovviamente uno dei primissimi prototipi messi a punto dall’azienda, che per portare il suo pick-up in strada sta lavorando molto sulle dimensioni e sulle linee guida per l’omologazione. Per questo motivo per molto tempo non si è parlato del pick-up truck, ora però ci aggiorna sulla situazione Lars Moravy, Vice Presidente Vehicle Engineering di Tesla, dopo che l’azienda ha anche rimosso le specifiche del Cybertruck sul suo sito ufficiale.



“Abbiamo prodotto numerosi prototipi Alpha del Cybertruck, come avete potuto vedere sui social media” ha detto Moravy, “al momento stiamo svolgendo dei test per raggiungere presto un design maturo alla commercializzazione”. L‘ingegnere si riferisce al Cybertruck con specchietti tradizionali fotografato di recente in California.

“Abbiamo applicato diversi cambiamenti esterni, inoltre abbiamo lavorato alle ruote posteriori sterzanti, preparandoci al debutto previsto per il prossimo anno”. Ricordiamo infatti che il debutto commerciale del Tesla Cybertruck è stato rinviato a fine 2022, con il pick-up che sarà costruito presso la nuova Giga Texas di Austin insieme alla Model Y.