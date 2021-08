Tesla conferma il suo impegno ambientale: ricicla il 100% delle batterie

Tesla ha cominciato a costruire auto a batteria parecchi anni or sono, per cui si è portata in vantaggio rispetto ai produttori storici attraverso un sistema di alimentazione che col tempo ha avuto una crescita a dir poco esponenziale.

Il mondo sta puntando tutto sulle auto elettriche perché si muovono senza emettere gas di scarico, e nel prossimo futuro consentiranno di tenere basse le emissioni di CO2 e contribuiranno a rendere più pulita l'aria che respiriamo.

Questo però non vuol dire che non esistono criticità in termini di inquinamento, e in effetti da un po' di tempo a questa parte l'attenzione si è concentrata specialmente sullo smaltimento delle batterie. Tralasciando i falsi proclama le unità agli ioni di litio possono certamente essere riciclate, come più volte confermato da numerosi report in tutto il mondo, ma questo non vuol dire che il processo di riciclaggio o di smaltimento sia facile o sempre attuato.

Tesla però ci ha tenuto a specificare che ha sempre provveduto a riciclare tutte le batterie da rottamare, quindi nessun pacco batterie passato per il brand californiano è finito dritto in discarica. Nel documento recentemente pubblicato si è affermato che internamente alla compagnia esiste un ecosistema tramite il quale vengono trattate le batterie inservienti provenienti dall'assistenza ufficiale.

Nel prossimo futuro la società di Elon Musk accelererà sul tema della sostenibilità andando a ricoprire gli stabilimenti proprietari di pannelli solari: la Gigafactory del Nevada incarnerà il più grande impianto solare da tetto degli Stati Uniti. I lavori sono cominciati da poco e vedranno la fine entro il 2022, ma per il momento non ci sono informazioni ufficiali su progetti inerenti le altre fabbriche.