Tesla conferma: la Gigafactory 4 europea operativa nel 2021, le novità

Nella sua lunga lettera relativa ai dati finanziari del terzo trimestre del 2019, Tesla ha parlato anche della nuova Gigafactory 4 che sarà costruita in Europa. La società ha confermato la sua piena operatività nel 2021, il che rappresenta una grande notizia.

Attualmente le auto Tesla vendute in Europa attraversano l'oceano, importate dallo stabilimento di Fremont, in California, la società di Elon Musk ha dunque un disperato bisogno di una fabbrica europea per annullare costi di trasporto e abbassare i tempi di consegna. Per questo motivo un nuovo impianto in Germania potrebbe servire senza problemi l'intero vecchio continente, ma quali auto verranno prodotte al suo interno?

Tesla ha confermato che la Gigafactory 4 sarà una sorta di copia della Gigafactory 3, infatti verranno prodotti i medesimi modelli: "Siamo ormai agli ultimi step di selezione per la nuova location. La nostra Gigafactory europea produrrà sia le Model 3 che le Model Y". Anche il modello costruttivo sarà all'incirca come quello cinese, Tesla potrebbe dunque mettere a segno un altro record, con una seconda fabbrica messa in funzione in meno di un anno.

L'unico scoglio resta ora il sito finale, sul tavolo ci sono diverse opzioni, in Bassa Sassonia o nella Renania Settentrionale-Vestfalia, di sicuro però la scelta finale sarà un "All in one site", un unico luogo dove assemblare in toto le vetture prima della commercializzazione.