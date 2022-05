Le Tesla senza conducente arrivano nel 2023: Elon Musk spara di nuovo alto

Mercedes-Benz ha messo in vendita dal 17 maggio 2022 la Guida Autonoma di Livello 3 a bordo delle sue EQS e Classe S. Un passo importante che pone il produttore tedesco davanti a Tesla, ancora alle prese con la sua Guida Autonoma Beta. Elon Musk però non è un manager che se ne sta fermo a guardare: ha annunciato la Guida Autonoma completa nel 2023.

Come più volte abbiamo ricordato sulle nostre pagine, esistono cinque livelli di Guida Autonoma (come cambia la Guida Autonoma dal Livello 1 al 5). A oggi sulle nostre strade esiste la Guida Autonoma di Livello 2, che permette alle auto di accelerare, frenare e sterzare ma sempre con la supervisione di un conducente umano. Con il Livello 3 siamo autorizzati a distrarci alla guida, giocando ai videogiochi o guardando una serie TV, fino a salire al Livello 5 che non richiede proprio alcun conducente, su vetture che potrebbero non avere neppure lo sterzo.

Ebbene Elon Musk ha appena dichiarato, parlando con i giornalisti in Brasile, che la Guida Autonoma Tesla senza il bisogno di alcun conducente arriverà già il prossimo anno. Cosa ci faceva in Brasile Elon Musk? Il manager stava discutendo un progetto per portare l'internet satellitare di Starlink in Amazzonia, i giornalisti però hanno presto virato su Tesla. Il CEO della compagnia si è dunque fatto sfuggire che entro un anno, si suppone attorno a maggio 2023, le auto elettriche californiane non avranno bisogno di alcun conducente per andare da un punto A a uno B.

Sappiamo quanto Tesla stia lavorando duramente alla sua Guida Autonoma Completa, l'ultimo aggiornamento di Autopilot ha persino rinnovato la grafica su schermo, questa volta però è davvero difficile credere al CEO. Musk rispetta quasi sempre le sue promesse, difficilmente però indovina le date. Su internet circola addirittura un video che mostra tutte le volte che l'imprenditore ha annunciato "i Robotaxi per il prossimo anno" a partire dal 2014. Musk aveva anche dichiarato che Tesla avrebbe avuto 1 milione di Robotaxi entro la fine del 2020, sappiamo che però così non è stato (il futuro di Tesla dalla Guida Autonoma ai Robotaxi). Siamo abbastanza certi che il magnate riuscirà nel suo intento, abbiamo solo qualche dubbio sul quando...