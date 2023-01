Tesla senza concorrenza in Europa: Model Y e 3 le più vendute a dicembre 2022

Tesla si conferma l'auto più ricercata d'Europa. A dicembre 2022 la Model Y è stata l'auto più venduta nel Vecchio Continente, con una crescita rispetto allo stesso mese del 2021 pari addirittura al 300%.

Dopo il boom di Tesla a novembre 2022, l'azienda di proprietà di Elon Musk ripete il grande exploit anche nel corso dell'ultimo mese dello scorso anno, chiudendo così il 2022 nel migliore dei modi. La Model Y ha piazzato nel Vecchio Continente ben 31.562 unità, ed è riuscita ad ottenere il titolo di auto più venduta in Europa per tre volte negli ultimi 4 mesi.

L'unico mese in cui ha “fallito” è stato ad ottobre 2022 a seguito di alcuni problemi logistici. Tra l'altro la seconda auto più venduta di dicembre è stata un'altra Tesla, leggasi la Model 3, che ha piazzato 20.258 auto, facendo però peggio del 25 per cento rispetto a dicembre 2021, così come sottolinea Dataforce, società che analizza il mercato. Si tratta in ogni caso di due performance davvero importanti e che siamo certi verranno ripetute anche a gennaio 2023.

Negli scorsi giorni, infatti, Tesla ha tagliato i prezzi, anche in Italia, e ciò non ha fatto altro che spingere ulteriormente le immatricolazioni verso livelli che probabilmente regaleranno il record assoluto da quando l'auto elettrica è approdata in Europa. Dietro le due Tesla troviamo la Sandero di Dacia, da sempre auto molto apprezzata in Europa ed Italia, tra l'altro vettura più venduta in assoluto a gennaio 2022.

Facendo un bilancio complessivo del 2022, Volkswagen è stata l'azienda che ha piazzato più auto nel corso dell'anno solare con una quota pari al 10.6%, che sale al 25.1 se si prendono in considerazione anche gli altri marchi del gruppo, leggasi Audi, Skoda e Seat. In seconda posizione si trova Stellantis con il 14.6%, e di cui fa parte anche la Peugeot 208, l'auto più venduta in assoluta nell'anno 2022. Renault, con il 10.6%, si piazza infine sul gradino più basso del podio.