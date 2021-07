Tesla comunica i prezzi dei Megapack: si parte da $1 milione

Tesla ha rivelato ulteriori dettagli sull'intrigante Megapack. Si tratta di un enorme unità atta allo stoccaggio dell'energia elettrica, la quale può servire a ogni tipo di esigenza privata e pubblica.

L'informazione più interessante pervenutaci oggi è quella relativa al prezzo, poiché il brand di Fremont ha parlato di uno scalino d'ingresso pari a 1 milione di dollari. Certamente è una cifra enorme, ma la sua capacità effettiva non è affatto da sottovalutare: all'atto pratico agli acquirenti verrà fornita una colossale batteria da 3 MWh che comprende moduli, inverter e sistemi di dissipazione termica.

La tecnologia alla base dell'offerta non è ampiamente diversa da quella che il brand impiega per alimentare i veicoli proprietari, ma è chiaro che intorno ad un Megapack da 3 MWh a salire bisogna integrare dispositivi diversi da quelli che vengono solitamente implementati in un'autovettura.

Per il momento il configuratore ufficiale online non è ancora disponibile in territorio italiano, ma chissà che nel prossimo futuro la compagnia di Elon Musk non decida di portare il Megapack anche nel nostro paese. A ogni modo il configuratore rivela un dettaglio importante: soltanto acquistando 10 Megapack il prezzo unitario ammonta ad 1 milione di dollari, poiché optando per un singolo Megapack la cifra sale a 1.235.890 dollari per unità. Ovviamente la stragrande maggioranza dei clienti privati non avrà alcun bisogno di comprare un Megapack, poiché per ricaricare la propria Tesla il classico Powerwall basta e avanza.

A proposito di nuove tecnologie provenienti da Fremont vogliamo chiudere rimandandovi al peculiare volante a cloche inserito di serie su tutte le nuove Model S Plaid: il noto esperto di tecnologia Marques Brownlee non l'ha apprezzato particolarmente, ma la risposta di Elon Musk è arrivata subito. Nel caso non aveste ancora sentito parlare di Model S Plaid date un'occhiata a questo video.