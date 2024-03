Tesla compra pubblicità su Facebook e Instagram, l'era Zero Advertising è finita

Tesla ha da sempre avuto uno strano rapporto con le pubblicità tradizionali, con Elon Musk che si è sempre detto fiero di non aver bisogno di investire un solo dollaro in advertising grazie al passaparola sui social network (Tesla brand più forte sui social senza pubblicità). Ora però le cose stanno cambiando.

Effettivamente, per oltre dieci anni il brand americano non ha avuto alcun bisogno di pagare delle pubblicità apposite, il tutto mentre la concorrenza spendeva milioni di dollari per spot televisivi e campagne sui social network. Elon Musk è comunque riuscito a vendere milioni di automobili senza investire in pubblicità, ora però questa politica radicale è destinata a cambiare.

Sono due le notizie emerse in queste ultime ore/giorni: Tesla è tornata ad avere un account su Facebook, social network dal quale era assente dallo scandalo Cambridge Analytica scoppiato nel 2018. Non solo: sembra che Tesla sia tornata sul social network “blu” per avviare una nuova campagna pubblicitaria, ovviamente a pagamento. Sembra proprio che la grande T abbia fatto pace con il mondo Meta di Mark Zuckerberg: anche su Instagram è comparsa una campagna sponsorizzata in cui la Model Y viene descritta come “l’auto più americana fra tutte” grazie alla costruzione presso la Giga Texas.

La stessa pubblicità passa anche su TikTok e YouTube, chiaro segno di come Tesla si sia infine “piegata” a sponsorizzare i suoi veicoli come tutti gli altri - un segno che si percepiva già a fine 2023, quando Tesla ha acquistato il primo spot su YouTube. Ora che gli “early adopters” hanno già acquistato una Tesla e diffuso il verbo ai loro familiari e amici, Musk punta a far conoscere i suoi veicoli anche al di fuori della propria sfera di "seguaci".

