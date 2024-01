Le Tesla hanno di colpo meno autonomia ma è tutto normale: dipende dai test EPA

Negli Stati Uniti le Tesla hanno meno autonomia del solito, e lo stesso vale anche per tutti gli altri EV del mercato: l’EPA ha infatti cambiato la modalità di test per il calcolo del range, al fine di renderlo più realistico.

Tesla ha da poco aggiornato il suo sito internet americano con le nuove autonomie EPA, più basse rispetto alle quote a cui eravamo abituati (Tesla è indagata per pubblicità ingannevole sulle autonomie?). Ovviamente a livello hardware gli uomini di Elon Musk non hanno cambiato nulla, è l’EPA che ha modificato il modo di calcolare l’autonomia stimata degli EV. Solitamente, infatti, le case produttrici vengono accusate di dichiarare più autonomia del normale, poi nel “mondo reale” gli utenti si trovano ad avere meno chilometri di quelli sperati. In realtà le case produttrici non hanno grandi colpe, le autonomie infatti vengono dichiarate in base ad alcuni test internazionali: negli Stati Uniti ci sono i test EPA, in Europa si sfrutta lo standard WLTP, in Cina il CLTC, famoso per essere il metodo più “generoso” nel calcolare le autonomie (quale standard è più affidabile per calcolare le autonomie degli EV?).

Ebbene oggi i dati EPA sono estremamente più vicini a ciò che succede nel mondo reale, motivo per cui le autonomie dichiarate sono di colpo diventate inferiori - per Tesla come per tutti gli altri marchi. I nuovi test cercano di calcolare l’autonomia delle vetture nella migliore delle condizioni e nella peggiore, per fare così una media. Per gli utenti sarà dunque più semplice avere un quadro di quanti chilometri si riusciranno a percorrere, più o meno realisticamente, con un nuovo EV. Tornando al mondo Tesla, per il momento i nuovi dati hanno riguardato la Model Y, la Model S e la Model X. Le autonomie della Model 3 e del Cybertruck, in vendita dallo scorso 30 novembre negli US, sono rimaste per ora invariate. Speriamo che anche lo standard WLTP diventi sempre più affidabile, soprattutto in questa fase di transizione è importante dare agli utenti un’idea chiara di quanti chilometri si possano percorrere con una nuova vettura.