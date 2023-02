Tesla ha i clienti più fedeli del mercato: superata Ford per la prima volta

Spesso per i brand automotive è quasi superfluo investire in pubblicità: i clienti fedeli che hanno già acquistato una vettura sono soliti tornare e prendere un nuovo modello, ma a quale marchio appartengono i clienti più fedeli in assoluto?

Ce lo dice un nuovo studio della S&P Global proveniente dagli Stati Uniti, secondo cui Tesla sbaraglierebbe la concorrenza in termini di fedeltà; per la prima volta è stata superata Ford. La società di Elon Musk ha vinto in ben cinque categorie diverse su sette, dimostrando come i clienti siano altamente soddisfatti dei prodotti della compagnia. Tesla ha perso nella fedeltà riposta nel concessionario, del resto l’azienda vende in maniera diretta su internet, un titolo che è andato a Subaru, mentre quando si parla di grandi gruppi automotive a spuntarla è stata General Motors, mentre sappiamo bene che Tesla è un marchio singolo, non ha altri brand al di sotto della sua ala (per ora almeno…).

S&P Global sottolinea come la fedeltà nei confronti di Tesla stia crescendo costantemente nel tempo, mentre il resto dell’industria sta perdendo sempre più fiducia. L’opinione più comune è che Tesla sia in grado di offrire un’esperienza di bordo soddisfacente a 360 gradi, mentre altre vetture di nuova generazione hanno software non all’altezza e con qualche bug oppure mancano di feature importanti - ad esempio su IONIQ 5 ed EV6 non è ancora arrivato l’aggiornamento per abilitare il pre-riscaldamento, una funzione che Tesla offre da anni. Uno studio che sicuramente fa capire al mercato che il lavoro da fare per eguagliare Tesla è ancora parecchio…

Se siete appassionati del mondo Tesla, non perdete il prossimo Tesla Investor Day in programma l'1 marzo 2023.